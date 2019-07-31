Волочкова в салатовом купальнике шпагатом измерила длину бассейна

43-летняя Анастасия Волочкова заранее готовится к каждому своему отпуску. Балерина не скрывает, что отдает предпочтение Мальдивам. Примечательно, что этот курорт также облюбовала и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Свои январские каникулы экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова провела в том же живописном местечке, что и бывшая возлюбленная Сулеймана Керимова.

Кроме того, Волочкова столкнулась с Бузовой на пляже. Позже балерина опубликовала в Instagram совместное фото с певицей, заявив, что «Мальдивы объединяют».

А буквально на днях именитая танцовщица улетела в Грецию. Анастасия обосновалась на вилле близких друзей.

Естественно, каждый раз оправляясь в отпуск, балерина не забывает запечатлеть памятное фото. Волочкова решила измерить шпагатом длину бассейна. В кадре она позирует в салатовом купальнике.

«Меряю бассейн виллы друзей мерой моего шпагата — 2,25 см», — подписала снимок балерина.

Ранее в переписке с одной из подписчиц Анастасия Волочкова отреагировала на вопрос о том, почему она предпочитает отдыхать без дочери. Балерина посоветовала хейтерам следить за собственными детьми, вместо того, чтобы давать ненужные советы по воспитанию чужих отпрысков.

К слову, с подобной критикой в свой адрес сталкивалась и Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко старается отвечать всем подписчикам. Так, бизнесвумен объяснила, почему чаще всего путешествует с 6-летним Сашей. Возлюбленная спортсмена напомнила, что ее старшие дети — сын Николай и пасынок Андрей — много времени уделяют учебе. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО.