Старшие сыновья Яны Рудковской будут учиться в МГИМО

К пасынку Андрею музыкальный продюсер всегда относилась как к собственному ребенку.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным родила первенца — сына Николая. Кроме того, она также воспитывала пасынка Андрея (мальчика предпринимателю подарила Юлия Салтовец. — Прим. ред.). Расставшись с мамой наследника, Батурин оставил за собой право воспитывать сына.

После того, как Виктор Николаевич стал строить отношения с Рудковской, она начала заботиться о мальчике, сделав все, чтобы он рос в заботе и любви. Именно поэтому Яна растила Андрея и Колю в равных условиях, не выделяя одного из них.

На личной страничке в Instagram супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась с подписчиками своими эмоциями, порадовавшись за успех своих старших мальчиков. Ведь ребята смогли поступить в МГИМО. Сыновья Яны Рудковской со всей ответственностью относятся к учебе.

«Сегодня у нас очень счастливый день! Вчера еще выпускники школы, а сегодня уже студенты МГИМО», — отметила возлюбленная Евгения Плющенко.

Напомним, что вместе со спортсменом Яна воспитывает 6-летнего сына Сашу. Малыш, как и его папа, увлекается фигурным катанием.