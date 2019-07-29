ЗВЕЗДЫ

«Прекрасный отдых»: Волочкова показала, как расслабляется после спектакля

Ранее знаменитость жаловалась подписчикам на усталость и боли в ноге после премьеры проекта «Балерина в зазеркалье цирка».

«Прекрасный отдых»: Волочкова показала, как расслабляется после спектакля
Анастасия Волочкова (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

43-летняя Анастасия Волочкова предпочитает проводить уикенды на природе. В теплую и солнечную погоду своих гостей балерина встречает на террасе, угощая их фирменными блюдами и легкими закусками. По словам артистки, вместо традиционного салата «Оливье» она отдает предпочтение икре на огурчиках (никакого хлеба с маслом и тарталеток), острым супам и зелени.

Ранее после премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка» экс-возлюбленная Сулеймана Керимова жаловалась на проблему с ногой — у Анастасии из-за нагрузок увеличилась косточка на стопе. Кроме того, Волочкова говорила и про усталость.

После спектаклей свой уикенд Волочкова решила посвятить отдыху и релаксации на свежем воздухе. Балерина задремала на террасе под клетчатым пледом. Примечательно, что Анастасия не стала разуваться, оставшись в босоножках на высокой платформе.

Анастасия Волочкова отдыхает на террасе. Фото: Instagram.com/volochkova_art

В интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова призналась, что считает себя трудоголиком. Балерина привыкла всю себя отдавать любимому делу и репетициям. Ради нового проекта артистка была готова не обращать внимание на боль в стопе, выкладываясь на максимуме своих возможностей.

«В моей профессии физический труд - не самая большая боль. Гораздо тяжелее вынести натиск недоброжелателей, тех людей, которые не могут принять успеха, красоты, свободы… Вот в этом моя стойкость», — добавила балерина.

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Анастасия Волочковазвездный стиль

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«Прекрасный отдых»: Волочкова показала, как расслабляется после спектакля
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