Бузова высказалась на тему инфантильности современных мужчин

Ведущая «Дома-2» предупредила своих подписчиц в Instagram, что судить по внешности о мужчине - часто ошибочно.

Ведущая «Дома-2» на личной страничке в Instagram подняла наиболее волнующую ее тему. Ольга решила порассуждать о сильной половине человечества, да и вообще о нынешнем отношении мужчин к женщинам.

Так, Ольга Бузова заявила, что не считает себя феминисткой. По словам певицы, она с уважением относится к мужчинам. При этом экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова подметила, что среди них, к сожалению, встречаются субъекты, которые только выглядят мужественно. Впрочем, по ее мнению, это лишь ширма, оболочка.

«Быть с мужчиной — это прекрасно. С «немужчиной» связываться бессмысленно и иногда даже опасно», — подметила телеведущая, заверив, что нужно уметь отличать истинных мужчин от их «фальшивого подобия».

Ранее певица делилась мыслями касательно отношений без взаимности. Бузова дала совет скупым на чувства мужчинам. По мнению певицы, представительницы слабого пола нуждаются в любви и поддержке, а если их спутники жизни проявляют лишь черствость — подобный союз вряд ли будет счастливым.

Телеведущая подметила, что своим пренебрежением и отсутствием внимания мужчины «убивают» в своих избранницах все те качества, которыми их наделила природа, лишая девушек чувства достоинства, принижая самооценку, избавляя от женственности, нежности. Таким образом, женщины забывают о самом главном — праве на счастье.