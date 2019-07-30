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Итальянская романтика: Бородина устроила фотосессию на фоне стога сена

Телеведущая поделилась с подписками в Instagram памятным снимком.

Итальянская романтика: Бородина устроила фотосессию на фоне стога сена
Ксения Бородина и Курбан Омаров (Фото: Globallookpress.com)

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина проводит каникулы в Италии. На личной страничке в Instagram знаменитость публиковала свежий кадр из недавней летней фотосессии. Перед объективом фотокамеры девушка предстала в пастельном костюме, примерив мини-шорты, топ и легкий жакет. Свой образ Ксения дополнила белыми босоножками на плоской подошве.

В качестве локации телеведущая выбрала после с покошенной и уже высушенной травой. Бородина снялась для памятного снимка на фоне тюка с сеном. Теперь возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова мечтает устроить фотосессию в лавандовом поле.

К слову, соведущая Ксении Бородиной — экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова выбрала для отпуска тот же курорт, что и внучка Софии Ротару. Исполнительница проводит каникулы в живописном местечке Форте-деи-Марми. Певица решила отправиться в Италию, где ранее вместе с дочкой Устиньей и супругой Эммой отдыхал народный артист России Александр Малинин.

Напомним, что Ксения Бородина вместе с Курбаном Омаровым воспитывают общую дочку Теону. Кроме того, у телеведущей подрастает дочь Маруся.

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звездный стильКсения Бородина

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Итальянская романтика: Бородина устроила фотосессию на фоне стога сена
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