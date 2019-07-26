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Устинья Малинина отправилась в Лондон ради курсов по вокалу

Наследница Александра Малинина поделилась в Instagram свежим снимком, одевшись с отцом в одной цветовой гамме.

Устинья Малинина отправилась в Лондон ради курсов по вокалу
Устинья Малинина (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

18-летняя Устинья Малинина на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото с отцом — народным артистом России Александром Малининым. В качестве локации наследница эстрадного исполнителя выбрала мостовую у здания аэропорта. По словам девушки, ей предстоит провести некоторое время в Лондоне. Дело в том, что Устинья успешно прошла вступительное прослушивание, выбрав курсы по классическому вокалу.

«Ура!! У меня начались каникулы… А еще я лечу в Лондон! После того, как я прошла вступительное прослушивание, меня взяли на летние курсы по классическому вокалу в «Guildhall School for Music and Drama». Буду держать вас в курсе и постить фотографии», — пообещала подписчикам дочка Александра Малинина.

Примечательно, что для импровизированной фотосессии Устинья и ее папа — Александр Николаевич — оделись в одной цветовой гамме. Так, дочка Эммы Малининой выбрала плотные колготки, алую мини-юбку и черную куртку с принтом. А сам певец отдал предпочтение красным брюкам, кожаной черной куртке и свитеру с ромбами.

Устинья, как и ее отец, увлекается музыкой. Родители девочки разглядели потенциал дочки и не стали препятствовать ее занятиям по вокалу. В недавнем интервью в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» на Первом канале супруг Эммы Малининой признался, что во всем доверяет своей избраннице. На протяжении двенадцати лет у пары не было общих детей.

Устинья оделась в одной цветовой гамме с отцом (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

Супруги хотели путешествовать, наслаждаться друг другом. О том, чтобы снова стать отцом, Александр задумался только спустя годы (у певца на тот момент подрастал сын Никита от предыдущих отношений. — Прим. ред.). И предложил избраннице родить дочку. Но никто не ожидал, что у них появятся двойняшки — Фрол и Устинья.

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Устинья Малинина отправилась в Лондон ради курсов по вокалу
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