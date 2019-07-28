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Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии

Многие поклонники отметили, что на новом фото ведущая выглядит значительно моложе.

Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии
Ксения Бородина / global look press

Ксения Бородина продолжает отдыхать в Италии и щедро делиться снимками из своего путешествия в соцсетях. Ведущая «Дома-2» несколько дней отдыхала на популярном среди россиян курорте Форте-деи-Марми, а теперь они с мужем Курбаном Омаровым решили посетить Пизу.

На своей страничке в Instagram Бородина разместила романтический снимок, на котором супруг нежно обнимает Ксению на фоне исторических зданий.

«Прямо не жизнь, а балет на карнизе. Чудно и страшно. В теплой Италии, в городе Пизе падает башня», — подписала ведущая снимок цитатой из стихотворения Евгения Чепурных.

Многие поклонники оценили новое фото Бородиной с мужем, а также отметили, что на этом снимке Ксюша выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

«Ксюша как школьница!!! Красивучая!!!», «Вы с Ксюшей похожи стали», «Думала: дочка старшая ещё есть что ли», «Ксюша, тебе очень идёт быть брюнеткой, выглядишь лет на 20, не больше!», «Ксюша как маленькая девочка», — написали фанаты в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ксения Бородина оттянулась по полной на концерте Тимати в Италии в компании своей коллеги по «Дому-2» Ольги Орловой.

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ИталияКсения БородинаКсения Бородина последние новостиКурбан Омаровромантическое фото

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Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии
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