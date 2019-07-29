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«Покорежил меня проект»: Май Абрикосов высказался о «Доме-2»

Участник знаменитой телестройки уверен, что его жизнь могла бы сложиться иначе, если в свое время он отказался сниматься в популярном проекте.

«Покорежил меня проект»: Май Абрикосов высказался о «Доме-2»
Май Абрикосов увидел причину всех своих несчастий в "Доме-2" ФОТО: www.instagram.com/tertishnyi_official

Первые участники «Дома-2» до сих пор на слуху: Ольга Бузова стала настоящей звездой, Роман Третьяков нашел себя в Stand Up, Алена Водонаева бизнес-леди. А вот Роман Тертишный, он же Май Абрикосов, решил покинуть столицу и вернуться на родину — в деревню Коротояк Воронежской области.

Он живет в доме своей бабушки и часто сетует, что его жизнь могла бы быть совсем иной, если бы он не попал на телестройку.

«Может быть, это всё из-за депрессивности моего характера? Или я слишком часто упоминаю «ДОМ-2» у себя в постах? Но, кем бы я был без «ДОМа-2»??? Неотесанным деревенщиной с кучей комплексов. Как сильно покорёжил меня проект, сломал, растоптал. Смотрю со стороны и понимаю — я уже не тот», — написал Тертишный на своей странице в Instagram.

Он сетует, что дальнейшая карьера не сложилась, его не приглашают сниматься в кино, так как в свое время из-за участия в проекте он не смог закончить обучение в Академии искусств.

Личная жизнь тоже не радует, он никак не найдет свою вторую половинку.

«Какая мне Москва? Кому я нужен?» — вопрошает Абрикосов у подписчиков.

Подписчики отметили, что подавленное настроение Тертишного объясняется просто: «Май себя закопал, а сейчас пытается докричаться до публики. Может и не поздно», пишет сайт Актуальные новости.

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Тэги:

«Дом-2»Алена ВодонаеваМай АбрикосовОльга БузоваРоман Третьяков

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«Покорежил меня проект»: Май Абрикосов высказался о «Доме-2»
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