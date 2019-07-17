ЗВЕЗДЫ

Третьяков наотрез отказался комментировать встречу с Бузовой

Бывший участник «Дома-2» впервые за 12 лет увиделся с экс-возлюбленной.

Третьяков наотрез отказался комментировать встречу с Бузовой
Ольга Бузова и Роман Третьяков. фото: globallookpress.com

Ольга Бузова прославилась как телеведущая и певица. Единственное, в чем ей не везет, так это в любви. Два года прошло с момента, как она развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка не скрывает, что спортсмен разбил ей сердце. Осенью 2019 года она вновь попробует найти себе жениха с помощью нового шоу. На этот раз помогать ей будет Тимур Батрутдинов. Похоже, что судьба решила испытать звезду, так как на днях впервые за 12 лет она встретилась с Романом Третьяковым. Их роман на телестройке длился целых три года.

Неожиданная для Оли встреча произошла на съемках шоу «Comment Out» для YouTube-канала «Чикен Карри». Ее бывший бойфренд вошел в студию и положил реквизит на стол. Поздоровавшись с ведущим, он удалился. В это время Бузова пыталась совладать с эмоциями, поэтому даже забыла поздороваться с гостем. Портал Teleprogramma.pro связался с Третьяковым, чтобы узнать, какое у него осталось впечатление от встречи с бывшей пассией. Однако мужчина наотрез отказался говорить о Бузовой.

Третьяков впервые встретился с Бузовой после расставания
Бузова встретилась с Третьяковым. фото: кадр из передачи «Comment Out»на YouTube-канале «Чикен Карри».

По словам Романа, он принял участие в передаче, так как давно восхищается работой Александра Гудкова.

«Я предпочитаю никак не комментировать то, что касается Бузовой. Меня просто пригласили принять участие в шоу и я дал согласие. Я неоднократно смотрел Comment Out раньше. Если бы в этом выпуске принимали участие другие герои, я бы всё равно согласился», — пояснил Третьяков.

Напомним, что сейчас «лысому из „Дома-2“» 39 лет. Десять лет назад он женился на модели Светлане Соколовой. Она даже родила ему сына Никиту. Но когда мальчику исполнилось два года, Роман ушел из семьи. Теперь мужчина пытается строить карьеру на телевидении, но больших успехов пока не добился. Несмотря на это, он продолжает совершенствоваться и даже окончил журфак МГУ с красным дипломом.

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Ольга БузоваПроект "Дом-2"Роман Третьяков

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Третьяков наотрез отказался комментировать встречу с Бузовой
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