Бузова похвасталась идеальным днем в костюме собственного бренда

Ольга Бузова отпела и оттанцевала свои номера на музыкальном фестивале «Жара» в Баку и вернулась домой. Здесь, в Москве жизнь телеведущей и артистки пошла своим чередом по привычному графику. Причем прошедший день стал для Ольги практически идеальным. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Практически идеальный день. Я в любимой Москве: съемки, вкусный ужин, а ночью меня ждет родная студия….где есть только я и моя музыка», — написала Бузова в подписи к снимку, на котором запечатлена в оранжевом костюме собственного бренда.

Длинный без рукавов жакет надет на блузу с коротким рукавом в черно-оранжевую полоску. Жакет, кстати, оказался одной длины с шорами. Потому может показаться, что внизу на звезде вообще ничего нет.

В комментариях подписчики снова и снова обращают внимание на длинные стройные ноги певицы, а также, беспокоясь, интересуются, когда при таком напряженном графике Ольга отдыхает.

Напомним, в Баку с Бузовой произошел неприятный инцидент. Во время выступления артистка поскользнулась, упала и в кровь разбила колено. Но все же певица понадеялась, что зрители этого не заметили.