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Алена Водонаева выпустит кулинарную книгу с семейными рецептами

Судя по всему, телезвезде понравилось быть писательницей.

Алена Водонаева выпустит кулинарную книгу с семейными рецептами
Алена Водонаева / global look press

Алена Водонаева — не только бывшая участница «Дома-2», телеведущая, популярный блогер в Instagram, но и писательница. Совсем недавно она презентовала собственную книгу под названием «Голая (Правда о том, как быть настоящей женщиной)», в которой она делилась бьюти-советами, а также рассказывала о своем становлении как личности.

Но на этом Водонаева решила не останавливаться. Теперь телезвезда поделилась новыми планами — она собирается выпустить кулинарную книгу с семейными рецептами в соавторстве с мамой.

«Пока у Богдана занятия по английскому, я заканчиваю работу над кулинарной книгой, которую я написала в соавторстве с моей мамой. Книга включила в себя все семейные рецепты десертов и выпечки. Рецепт маминого фирменного торта конечно же будет тоже. Это самая красивая, добрая и вкусная книга с рецептами, которую я когда-либо видела», — рассказала на своей странице в Instagram Алена.

Бывшая участница «Дома-2» также отметила, что в книге будет много забавных историй, происходивших у нее с мамой на кухне, а также множество красочных фотографий, над которыми она работала около полугода.

Напомним, недавно Водонаева сообщила о планах переехать в Соединенные штаты. Так, телезвезда уже обзавелась знакомыми и нашла учительницу, которая будет учить восьмилетнего Богдана английскому языку.

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Алена Водонаева выпустит кулинарную книгу с семейными рецептами
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