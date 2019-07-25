Бородина продемонстрировала стройные ноги во время прогулки на яхте

Ксения Бородина не только ведет шоу «Дом-2», но и является примерной матерью. Со своим мужем Курбаном Омаровым она воспитывает трехлетнюю Теону, а также 10-летнюю Марусю. Начало отпуска телеведущая провела с семьей, но потом ей захотелось повидаться с подругами, и она на уехала на Капри, без детей и мужа. Девушки съехались из разных стран, чтобы вместе повеселиться. Первым делом они открыли бутылку шампанского и насладились сладостями.

больше по теме Бородина без мужа и детей отправилась с подругами на Капри Телеведущая призналась, что в самом начале путешествия на итальянский остров столкнулась с не самыми приятными приключениями.

25 июля, успев отдохнуть, Бородина с подругами отправилась на экскурсию. На лодках их привезли в грот, где можно было полюбоваться красивым видом. Потом они вернулись на яхту, где решили позагорать, потанцевать и, естественно, пофотографироваться. В соцсети телеведущая опубликовала снимок, на котором она позирует на носу водного судна в белоснежной рубашке. Наряд позволил Ксении продемонстрировать ее стройные и длинные ноги.

Одна из подруг звезды тоже облачилась в рубашку, но предпочла сочетать ее с шортами, а еще одна девушка успела переодеться в черный купальник. Судя по снимку, Бородина помогала подружке скорее оказаться в воде. «Девушки просто хотят повеселиться», — написала она. Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится телеведущая. Так, они не стали скрывать, что завидуют ей, так как она умеет отдыхать.

«Такие все красивые, стройные», «И всегда на позитиве, молодец Ксюха», «Мне кажется — это мечта просто, вот так с девочками, на яхте!», «Шальные императрицы», — прокомментировали пост подписчики.

Тем временем Бородина продолжила кататься на яхте вдоль побережья. Она устроила перекус. Вместе с девочками звезда съела бутерброд. По всей видимости, в отпуске она решила не ограничивать себя в питании.