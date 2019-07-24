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Бородина без мужа и детей отправилась с подругами на Капри

Телеведущая призналась, что в самом начале путешествия на итальянский остров столкнулась с не самыми приятными приключениями.

Бородина без мужа и детей отправилась с подругами на Капри
Ксения Бородина. фото: globallookpress.com

Ксения Бородина в середине лета уехала в Италию. Некоторое время на Аппенинах она провела, наслаждаясь совместным отдыхом с Курбаном Омаровым. Когда дочки телеведущей трехлетняя Теона, а также 10-летняя Маруся ушли на каникулы, то они тоже присоединились к семейному отдыху.

Кстати, именно в отпуске телеведущая телепроекта «Дом-2» побывала на концерте Элтона Джона, который произвел на нее неизгладимое впечатление. А также почти каждый день она каталась на велосипеде по городу Форте-дей-Марми.

Однако Ксения решила еще и встретиться с подругами. Для этого телеведущая отправилась в одиночку на Капри. Однако ее путешествие с самого начало не задалось.

«5 подруг собрались на Капри! 2 едут из Москвы, 2 из Форте, одна из Черногории. Итог: одна опоздала на самолёт, другие 2 сели не в тот поезд. Подходит женщина и говорит: „Это мое место“. Я говорю: „Нет, мое“. Она говорит: „Нет, мое“. Подхожу к проводнику, а он: „Это не ваш поезд. Ваш уже должен был уехать 5 минут назад!“ Вбежали в последний вагон просто чудом! 2 раза вышли не на той станции, встретились кое-как в порту и едем на Капри», — рассказала Ксения.

Она не стала скрывать, что одна из подруг еще летит из Черногории, но через Мюнхен, поэтому приедет поздно. Телеведущая отметила, что они ищут лодку, так как на паром сесть не успеют. Поклонники отметили, что теперь у Бородиной будут очень яркие воспоминания от этой поездки.

К слову, добраться до Капри девушкам все же удалось. Первым делом они заглянули в магазин и приобрели по шляпке, а затем перевели дух в кафе, выпив по коктейлю. Бородина с подругами разместились в роскошном отеле с красивым видом на побережье. Встречу они отметили шампанским и пирожными.

Бородина на Капри. фото
фото: instagram.com/borodylia/
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Бородина без мужа и детей отправилась с подругами на Капри
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