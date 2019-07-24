Никакого отдыха: Ковальчук рассказала, как проходит ее отпуск с дочкой

Юлия Ковальчук уже почти шесть лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они долгие годы строили загородный особняк, где теперь живет и их дочка Амелия, которая появилась на свет в 2017 году. Несмотря на то, что у супругов на территории коттеджа есть даже бассейн, еще зимой они уехали в Испанию, чтобы дождаться наступления лета. Певица постоянно ездила то в Москву, то в другие города, а затем возвращалась к родным в теплый край.

В июле Юлия и ее супруг побывали в Юрмале. Они выступали на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». По всей видимости, вскоре после этого у артистки выдалось несколько свободных дней, которые она решила посвятить наследнице. Однако ее мини-отпуск отличается от тех, которые она проводила, еще когда не стала мамой.

«Добро пожаловать в мир отдыха мамочек, а точнее в его отсутствие. Успеваю: покормить завтраком, позавтракать вместе, дойти до пляжа, приготовить кашу из песка, уйти с пляжа, пообедать, поиграть, погулять, поужинать, уложить спатки! Не успеваю всё, что делают на отдыхе… но это всё равно невероятное счастье», — поделилась артистка.

Она также опубликовала фото, на котором запечатлена в яркой майке и джинсовых мини-шортах. Юлия позировала на побережье с коляской. Подросшую Амелию она предпочла не показывать. Поклонники отметили, что певица находится в прекрасной форме. Многие с ней согласились и посоветовали набраться терпения. По их мнению, со временем она сможет вновь наслаждаться полноценным отпуском.

А у вас дети отнимают все свободное время?