«Наполняюсь солью»: Ковальчук в модном купальнике отдыхает на море

Юлия Ковальчук улетела в отпуск на морское побережье. 36-летняя певица намерена хорошенько отдохнуть перед новым гастрольным сезоном. Для отдыха звезда выбрала модный купальник с необычным принтом – горохом на белом фоне в сочетании с желтыми и черными листьями.

Знаменитость рассказала подписчикам, что записала новый сингл, который готова скоро продемонстрировать поклонникам.

«Очень вкусную песню для вас приготовила. Совсем скоро покажу, есть идеи, какая она? А пока наполняюсь солью и мыслями», – подписала фото на фоне моря Ковальчук.

Подписчики предположили, что звезда записала песню про лето.

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Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук стала участницей обновленной программы «Форт Боярд». По ее словам, на съемках шоу она пережила разные эмоции и отметила, что этот проект не для слабонервных. Певица рассказала, что после съемок пересмотрела свое отношение к экстриму. Ковальчук сообщила, что после рождения дочери стала более осторожной.