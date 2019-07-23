Ковальчук и Чумаков не скрывали чувства на сцене в Юрмале

Не так давно в Юрмале завершился музыкальный фестиваль «Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле. На прибалтийской сцене выступили такие артисты, как Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Сергей Мазаев, украинская певица Maruv, Стас Михайлов и многие другие.
Певица Юлия Ковальчук только сейчас разместила у себя на странице в Instagram романтические фотографии с чувственного выступления в паре с мужем Алексеем. Артисты не стеснялись демонстрировать свои эмоции на публике.
«Только фоточки из Юрмалы добрались до меня))) было прям очень…» — подписала снимки артистка.
Кстати, для выступления на фестивале «Рандеву» Юлия выбрала роскошное серебристое платье, а Алексей Чумаков остановился на вечной классике — черном пиджаке и брюках с белой рубашкой.
В комментариях поклонники не смогли скрыть эмоций от романтических фотографий звездной пары.
«Обожаю вашу пару! Счастья вам!!!», «Какая же вы гармоничная пара», «Смотришь на Вас и душа радуется…..», «Восхитительная пара…дай бог вам долгих лет вместе», «Нежность», — написали фанаты под снимками.
Напомним, что Юлия Ковальчук замужем за Алексеем Чумаковым с 2013 года. Пара воспитывает дочь Амелию.
Ранее портал Teleprogramma.pro написал, что 70-летняя Алла Пугачева появилась на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале в коротких белых шортах, продемонстрировав хорошую форму.