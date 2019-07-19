Прилетевшая в Юрмалу Ковальчук поделилась хорошим настроением

Юлия Ковальчук в свои 36 лет обладает точеной фигурой и безупречной кожей. В повседневной жизни супруга шоумена Алексея Чумакова старается не пользоваться косметикой, отдавая предпочтение естественности. Отдыхая в Испании этим летом, она не стала изменять себе и отказалась от макияжа. А так как артиста воспитывает дочку Амелию, то ей приходится много двигаться — она носит дочку на руках, бегает с ней по дому. Все эти нехитрые упражнения вполне замещают исполнительнице курс аэробики.

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Результаты таких необычных тренировок Юлия продемонстрировала на пляже в Юрмале, куда она приехала 19 июля. Она прогулялась вдоль берега в оранжевом джемпере и светлых брюках свободного кроя. Образ девушка дополнила поясной сумкой и белыми кедами. Даже просто окунуть ноги в море Ковальчук не захотела. Она считает, что вода слишком холодная. Тем не менее певица пребывает в прекрасном настроении.

«Немножко балтийского настроения вам…», — написала Юлия. Поклонники восхитились ее образом и стройной фигурой. «Юля, вы идеальная», «Сколько лёгкости и неотразимости», «Фигура огонь», «Красотка», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что 18 июля стартовал фестиваль «Лайма Рандеву Юрмала». Гостями мероприятия стали Алла Пугачева и Максим Галкин, Александр Ревва, Лолита Милявская, Алена Свиридова, Владимир Винокур и другие известные персоны. Ковальчук не стала скрывать, что приехала на балтийское побережье тоже ради фестиваля Вайкуле, где она порадует всех своим выступлением.