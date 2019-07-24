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«Я мама шести сыновей»: Кожевникова поделилась снимком с крестником

У актрисы трое родных детей и трое крестников.

«Я мама шести сыновей»: Кожевникова поделилась снимком с крестником
Мария Кожевникова с сыном. фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова известна не только по роли из сериала «Универ». В свои 34 года девушка счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым, которому родила сыновей: Ивана, Максима и Василия. Артистка успевает совмещать работу и материнство. При этом она всегда превосходно выглядит.

22 июля в СМИ появились сообщения, что Мария стала мамой в четвертый раз, но на этот раз крестной. Ее новоявленным сыном оказался наследник известной актерской пары Алесы Качер и Вахтанга Беридзе Сандрик. Однако, как выяснилось, для Кожевниковой это уже третий крестник. Она поспешила поправить журналистов, увидев новости в Интернете.

«Нет, уважаемые СМИ, вы ошиблись, я гораздо богаче! Я мама Шести Сыновей! У меня уже три крестных сына и три родных! Видимо, я так нуждаюсь в зашите, что Бог меня оградил со всех сторон. Надеюсь, нам удастся воспитать настоящих мужчин с большой буквы М», — написала актриса.

Она также опубликовала трогательный кадр, на котором держит на руках своего крестника Сандрика. На снимке запечатлен момент, когда она его целует в лоб вместе с родной мамой мальчика Алесой. Поклонники восхитились Кожевниковой. Они пожелали ей, чтобы в следующий раз у нее появилась дочка. «Надо же, 6 сыновей, это действительно судьба», «Это невероятно», «Очень нежно», — прокомментировали пост подписчики.

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звездные детикрестная мамаМария Кожевникова

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«Я мама шести сыновей»: Кожевникова поделилась снимком с крестником
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