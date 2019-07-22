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Мария Кожевникова снова стала «мамой»

Теперь актриса - крестная сына Алесы Качер и Вахтанга Беридзе.

Мария Кожевникова снова стала «мамой»
Мария Кожевникова пожелала своему крестнику здоровья и Божьей благодати. Фото: globallookpress.com

21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием. Она снова стала мамой, только на этот раз крестной. Так что теперь у звезды «Универа» не три, четыре сына. Новоявленный сын – наследник известной актерской пары Алесы Качер и Вахтанга Беридзе Сандрик.

«Сандрик, мужественно встретил таинство Крещения и на одного раба Божьего на планете Земля стало больше. Дай Бог здоровья нашему малышу и Божьей благодати!» — пишет на своей странице в социальной сети Instagram Мария.

Напомним, для Беридзе брак с Кучер уже второй. Со своей предыдущей супругой Ольгой Арнтгольц он прожил шесть лет, поженившись в 2009 году. А в 2013-м у них родилась дочь Анна. Со свой нынешней супругой — белорусской актрисой, победительницей конкурса «Краса Москвы 2013» Алесой Качер, он познакомился в 2016 году на съемках сериала «Гроздья винограда», в котором они играли брата и сестру. А недавно у них родился сын Александр.

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Мария Кожевникова снова стала «мамой»
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