Мария Кожевникова снова стала «мамой»

21 июля, день Иконы Казанской Божьей Матери ознаменовался для известной актрисы, многодетной Марии Кожевниковой важным событием. Она снова стала мамой, только на этот раз крестной. Так что теперь у звезды «Универа» не три, четыре сына. Новоявленный сын – наследник известной актерской пары Алесы Качер и Вахтанга Беридзе Сандрик.

«Сандрик, мужественно встретил таинство Крещения и на одного раба Божьего на планете Земля стало больше. Дай Бог здоровья нашему малышу и Божьей благодати!» — пишет на своей странице в социальной сети Instagram Мария.

Напомним, для Беридзе брак с Кучер уже второй. Со своей предыдущей супругой Ольгой Арнтгольц он прожил шесть лет, поженившись в 2009 году. А в 2013-м у них родилась дочь Анна. Со свой нынешней супругой — белорусской актрисой, победительницей конкурса «Краса Москвы 2013» Алесой Качер, он познакомился в 2016 году на съемках сериала «Гроздья винограда», в котором они играли брата и сестру. А недавно у них родился сын Александр.