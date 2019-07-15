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Мария Кожевникова предстала в неожиданном образе

Актриса разместила в соцсети снимок, где на ней только черный пиджак без блузы и маленькая шляпка с вуалью.

Мария Кожевникова предстала в неожиданном образе
Мария Кожевникова/https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

Мария Кожевникова поздравила свою подругу, стилиста Изабеллу Мишиеву, с днем рождения на своей странице в социальной сети. Поздравила снимком, сделанным на светском мероприятии, вероятно, шляпной вечеринке. На фото Мария и Изабелла сидят за столиком. На Марии черный пиджак без блузы и маленькая шляпка с вуалью. Глаза ярко подведены, чтобы лицо не терялось за вуалеткой.

Мастер стиля Изабелла выбрала костюм цвета пыльной розы и вуалетку в виде заколки.

«Беллочка, у тебя был непростой год, но, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее! И вот ты теперь вся такая могучая вступаешь в свой Новый год! Пусть он будет добр к тебе и насыщен теми событиями, которых ты так ждешь. Я верю, что хорошие люди должны быть счастливыми!  С днем рождения», — подписала совместное фото в Instagram актриса.

Большинству подписчиков пришелся по вкусу неожиданный образ Марии. Нашлись и те, кто не узнал красотку. «Я сначала подумала, что это не Мария, а Анжелика Варум. Улыбкой и взглядом похожи из-за макияжа», — написал в комментариях один из поклонников актрисы.

Сама Изабелла, судя по ее аккаунту, встречает день рождения на греческом курорте в Миконосе. А Мария Кожевникова пока только мечтает о море, размещая отпускные фото прошлых лет. Сейчас актриса проводит время с тремя сыновьями и мужем в загородном доме в Подмосковье.

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Тэги:

Изабелла МишиевакурортМария Кожевниковамода и стильШляпки

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Мария Кожевникова предстала в неожиданном образе
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