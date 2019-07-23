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Кожевникова объяснила, почему перестала волноваться из-за пустяков

Актриса призналась, что любые неприятности воспринимает спокойно.

Кожевникова объяснила, почему перестала волноваться из-за пустяков
Мария Кожевникова/instagram.com/mkozhevnikova/

34-летняя Мария Кожевникова, получившая широкую известность благодаря сериалу «Универ», призналась, что теперь перестала волноваться из-за пустяков. Какой смысл нервничать, если не можешь изменить ситуацию?

«Научилась воспринимать всё спокойно, хотя моему удивлению нет предела️. Заказали такси за неделю на вокзал — не приехало! И дозвониться ни до компании, ни до водителя не смогли… вот так просто я потеряла 30 минут и теперь непонятно, успею ли», — рассказала Кожевникова в Instagram.
В какие края она собралась уезжать, звезда не сообщила.

Поклонники выразили своей любимице сочувствие и «забросали» вопросами. «А другое такси вызывали?», «В итоге вы опоздали?», «Вы же в машине сидите?», «И как вы решили свою проблему?», «А лицо красное от ярости или загорели?», «Я удивляюсь вашему спокойствию! Как вам удается спокойно все перенести?».

Напомним, Мария Кожевникова — дочь знаменитого советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова. Актриса вместе с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым, воспитывает троих сыновей — пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия.

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Кожевникова объяснила, почему перестала волноваться из-за пустяков
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