Кожевникова объяснила, почему перестала волноваться из-за пустяков

34-летняя Мария Кожевникова, получившая широкую известность благодаря сериалу «Универ», призналась, что теперь перестала волноваться из-за пустяков. Какой смысл нервничать, если не можешь изменить ситуацию?

«Научилась воспринимать всё спокойно, хотя моему удивлению нет предела️. Заказали такси за неделю на вокзал — не приехало! И дозвониться ни до компании, ни до водителя не смогли… вот так просто я потеряла 30 минут и теперь непонятно, успею ли», — рассказала Кожевникова в Instagram.

В какие края она собралась уезжать, звезда не сообщила.

Поклонники выразили своей любимице сочувствие и «забросали» вопросами. «А другое такси вызывали?», «В итоге вы опоздали?», «Вы же в машине сидите?», «И как вы решили свою проблему?», «А лицо красное от ярости или загорели?», «Я удивляюсь вашему спокойствию! Как вам удается спокойно все перенести?».

больше по теме Мария Кожевникова предстала в неожиданном образе Актриса разместила в соцсети снимок, где на ней только черный пиджак без блузы и маленькая шляпка с вуалью.

Напомним, Мария Кожевникова — дочь знаменитого советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова. Актриса вместе с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым, воспитывает троих сыновей — пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия.