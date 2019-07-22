Костенко оделась с годовалой дочкой в одном стиле на отдыхе

Анастасия Костенко уже больше года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. 10 июля их общей дочери Милане исполнился один год. Молодая мама не может поверить, что время пролетело так быстро. Девушка регулярно делится успехами наследницы и рассказывает о том, с какими трудностями она столкнулась в новой для нее роли матери. Стоит отметить, что после родов избранница Тарасова быстро пришла в форму.

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Этим летом футболист получил травму, поэтому на ногу ему наложили гипс. Это не помешало Дмитрию отправиться в отпуск со своей семьей. В июле влюбленные приехали в Италию. Костенко сразу поделилась кадрами с отпуска, но столкнулась с критикой. Поклонникам ее платье с цветочным принтом показалось безвкусным. Более того, девушка и раньше была замечена в нарядах стоимость которых не превышала 2 тысячи рублей. По мнению злопыхателей, с богатым мужем Анастасия должна и одеваться соответственно.

На колкие замечания девушка предпочитает не обращать внимания. 22 июля Костенко опубликовала снимок, на котором запечатлена с дочкой у бассейна. При этом она позирует в черном бикини с принтом в виде нарисованной короны. В таком же купальнике, только закрытом и с банданой в тон была запечатлена и Милана. Модель устроила целую фотосессию, на которой продемонстрировала свою стройную фигуру.

«Никогда и никому не дам тебя в обиду. И для твоего счастья — всегда буду счастливой сама», — написала Анастасия.

Поклонники пришли в восторг от Family look мамы и дочки. «Красивые луки! Какие вы сладкие!», «Куколки», «Настюша, вы невероятно красивая и стройная!», «Милашки такие. Будьте счастливы», — прокомментировали пост подписчики.

На этот раз хейтеры вновь нашли к чему придраться. Они раскритиковали Костенко за то, что она выбрала для дочки купальник черного цвета. Они посчитали, что ребенку в нем будет слишком жарко. Также злопыхатели обвинили девушку в излишней худобе. «Жара на улице, люди в черных купальниках. Малышка вообще в сплошном», «Очень худая. Смотрится не сексуально и даже как-то жалость вызываете такой худобой», «Фигура такая нескладная, как подросток», «Мышц совсем нет», — высказались пользователи.