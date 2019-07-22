ЗВЕЗДЫ

Костенко оделась с годовалой дочкой в одном стиле на отдыхе

Жена Дмитрий Тарасова устроила фотосессию у бассейна в Риме.

Костенко оделась с годовалой дочкой в одном стиле на отдыхе
Анастасия Костенко. фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко уже больше года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. 10 июля их общей дочери Милане исполнился один год. Молодая мама не может поверить, что время пролетело так быстро. Девушка регулярно делится успехами наследницы и рассказывает о том, с какими трудностями она столкнулась в новой для нее роли матери. Стоит отметить, что после родов избранница Тарасова быстро пришла в форму.

Этим летом футболист получил травму, поэтому на ногу ему наложили гипс. Это не помешало Дмитрию отправиться в отпуск со своей семьей. В июле влюбленные приехали в Италию. Костенко сразу поделилась кадрами с отпуска, но столкнулась с критикой. Поклонникам ее платье с цветочным принтом показалось безвкусным. Более того, девушка и раньше была замечена в нарядах стоимость которых не превышала 2 тысячи рублей. По мнению злопыхателей, с богатым мужем Анастасия должна и одеваться соответственно.

На колкие замечания девушка предпочитает не обращать внимания. 22 июля Костенко опубликовала снимок, на котором запечатлена с дочкой у бассейна. При этом она позирует в черном бикини с принтом в виде нарисованной короны. В таком же купальнике, только закрытом и с банданой в тон была запечатлена и Милана. Модель устроила целую фотосессию, на которой продемонстрировала свою стройную фигуру.

«Никогда и никому не дам тебя в обиду. И для твоего счастья — всегда буду счастливой сама», — написала Анастасия.

Поклонники пришли в восторг от Family look мамы и дочки. «Красивые луки! Какие вы сладкие!», «Куколки», «Настюша, вы невероятно красивая и стройная!», «Милашки такие. Будьте счастливы», — прокомментировали пост подписчики.

На этот раз хейтеры вновь нашли к чему придраться. Они раскритиковали Костенко за то, что она выбрала для дочки купальник черного цвета. Они посчитали, что ребенку в нем будет слишком жарко. Также злопыхатели обвинили девушку в излишней худобе. «Жара на улице, люди в черных купальниках. Малышка вообще в сплошном», «Очень худая. Смотрится не сексуально и даже как-то жалость вызываете такой худобой», «Фигура такая нескладная, как подросток», «Мышц совсем нет», — высказались пользователи.

Костенко
фото: instagram.com/kostenko.94/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко в купальникезвездные дети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Костенко оделась с годовалой дочкой в одном стиле на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: