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Дочери Костенко и Тарасова исполнился год

В честь важной даты жена футболиста вспомнила первые дни жизни малышки.

Дочери Костенко и Тарасова исполнился год
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко опубликовала в Instagram трогательные кадры из фотосессии с дочерью. 10 июля Милане исполнился год. Модель называет малышку «щекастой принцессой» и радуется, что воспитывает её вместе с Дмитрием Тарасовым.

«Взрыв окситоцина, сумасшедшее головокружение от мысли, что вот это вот чудо — плод нашей любви — все это коротко описывает тот день. Уснуть после родов я смогла только под утро», — написала Анастасия Костенко.

Модель чаще называет наследницу не по имени, а более ласково – «Милашка». Эмоции после родов Костенко оставила в заметках на телефоне. Когда она перечитывает чувства того дня, на глаза наворачиваются слезы счастья. Роды прошли без проблем, поэтому Анастасия Костенко знала, что будет счастливой матерью.

Также модель переживает, что первый год жизни Миланы прошел слишком быстро. Дмитрий Тарасов тоже поздравил дочку в Instagram. «Я вас очень люблю и сделаю все, чтобы вы были счастливы и ни в чем не нуждались!» — написал футболист.

Между тем Тарасову приходится несладко. Травма ноги и увольнение из «Локомотива» поставили под удар финансовое благополучие футболиста. Возможно поэтому спортсмен старается оттянуть судебное дело по алиментам, которые он должен выплачивать дочери от первого брака.

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Анастасия Костенкодень рождения дочкиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

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Дочери Костенко и Тарасова исполнился год
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