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Костенко вызвала такси, чтобы добраться до зоопарка, находящийся через дорогу

Жена Дмитрия Тарасова рассказала о казусе на отдыхе.

Костенко вызвала такси, чтобы добраться до зоопарка, находящийся через дорогу
Анастасия Костенко рассказала о казусе на отдыхе. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с годовалой дочерью Миланой отдыхают в Италии. 25-летняя модель публикует в Instagram кадры из отпуска и делится своими впечатлениями. Так, Костенко опубликовала семейный снимок, рассказав подписчикам о казусе, который с ней произошел. По словам девушки, забавный инцидент случился из-за того, что она плохо знает город.

«Этот неловкий момент, когда, садясь в такси, узнаешь, что зоопарк прямо напротив нашего отеля. Как говорится, а ларчик просто открывался. P.S. Я впервые вживую увидела жирафов. Хотя, судя по фото, жирафов не впервые», – написала Анастасия в профиле.

Напомним, пара улетела в Европу после операции, перенесенной футболистом на ноге. Дмитрий Тарасов проходит реабилитацию и пока не может тренироваться.

Супруги уже больше года счастливы в браке. Костенко поначалу сравнивали с бывшей супругой футболиста, звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой, но спустя время хейтеры поверили, что в отношениях супругов действительно царят нежные чувства.

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Тэги:

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенкозвездный отдыхказус

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Костенко вызвала такси, чтобы добраться до зоопарка, находящийся через дорогу
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