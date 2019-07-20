ЗВЕЗДЫ

Жена Никиты Преснякова поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае

Алена Краснова не ожидала, что летом в ОАЭ стоит настолько сильная жара.

Жена Никиты Преснякова поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков два года назад женился на своей возлюбленной Алене Красновой. На их пышной свадьбе гуляло много знаменитостей, включая Примадонну, Максима Галкина, Кристину Орбакайте и других членов звездной семьи. Вскоре после торжества появились слухи, что избранница молодого певца и солиста группы MULTIVERSE беременна, но эта информация так и не подтвердилась.

Влюбленные много путешествуют. Зимой они побывали на Бали, а осенью провели несколько недель в Нью-Йорке, где раньше Никита жил. А вот летом пара предпочла понежиться на солнце, но они выбрали для этого не Мальдивы и даже не Таиланд, а эмират Дубай. В соцсети Алена сразу разместила снимки, на которых она позирует на фоне песчаного пляжа. При этом ее любимым аксессуаром в отпуске стала соломенная шляпа.

Если Пресняков предпочитает не заглядывать в соцсети на отдыхе, то его жена, как современная девушка, решила поделиться своими впечатлениями об ОАЭ.

«Единственное время выбраться на пляж и не растаять от жары-это после пяти вечера. Меня предупреждали, но я твердила, что мы отлично переносим жару, наивная. Но, к слову, пока не сгорели, главное каждые десять минут бегать наносить SPF. Вчера рискнули выбраться в город и каждые двадцать метров молили о появлении супермаркета, чтобы зайти охладиться. Но… это того стоило! Представление с поющими фонтанами превзошло все ожидания!», — рассказала Краснова.

К слову, на новом фото она продемонстрировала подтянутую фигуру в золотом бикини. Ее кожа уже приобрела бронзовый оттенок. Поклонники одарили девушку множеством комплиментов. Добавим, что подобные пляжные снимки Алена публикует редко, хоть и любит устраивать фотосессии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Красновазвездный стильотдых в Дубаефото в бикини

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Никиты Преснякова поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае
Интересно?
Поделись с друзьями: