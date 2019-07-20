Жена Никиты Преснякова поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков два года назад женился на своей возлюбленной Алене Красновой. На их пышной свадьбе гуляло много знаменитостей, включая Примадонну, Максима Галкина, Кристину Орбакайте и других членов звездной семьи. Вскоре после торжества появились слухи, что избранница молодого певца и солиста группы MULTIVERSE беременна, но эта информация так и не подтвердилась.

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Влюбленные много путешествуют. Зимой они побывали на Бали, а осенью провели несколько недель в Нью-Йорке, где раньше Никита жил. А вот летом пара предпочла понежиться на солнце, но они выбрали для этого не Мальдивы и даже не Таиланд, а эмират Дубай. В соцсети Алена сразу разместила снимки, на которых она позирует на фоне песчаного пляжа. При этом ее любимым аксессуаром в отпуске стала соломенная шляпа.

Если Пресняков предпочитает не заглядывать в соцсети на отдыхе, то его жена, как современная девушка, решила поделиться своими впечатлениями об ОАЭ.

«Единственное время выбраться на пляж и не растаять от жары-это после пяти вечера. Меня предупреждали, но я твердила, что мы отлично переносим жару, наивная. Но, к слову, пока не сгорели, главное каждые десять минут бегать наносить SPF. Вчера рискнули выбраться в город и каждые двадцать метров молили о появлении супермаркета, чтобы зайти охладиться. Но… это того стоило! Представление с поющими фонтанами превзошло все ожидания!», — рассказала Краснова.

К слову, на новом фото она продемонстрировала подтянутую фигуру в золотом бикини. Ее кожа уже приобрела бронзовый оттенок. Поклонники одарили девушку множеством комплиментов. Добавим, что подобные пляжные снимки Алена публикует редко, хоть и любит устраивать фотосессии.