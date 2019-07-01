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Никита Пресняков признался, от чего испытывает сильные эмоции

Внук Пугачевой оказался фанатом компьютерных игр, которые для него предпочтительнее книг или фильмов.

Никита Пресняков признался, от чего испытывает сильные эмоции
Никита Пресняков Фото:instagram.com/npresnyakov

Внук самой знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой, 27-летний Никита Пресняков, не так давно женился и, по его же словам, наслаждается семейной жизнью. Тем не менее молодой артист не все время посвящает своей избраннице и находит время для хобби.

По словам Преснякова, он просто без ума от компьютерных игр. Он утверждает, что современные продукты игровой индустрии являются настоящим произведением искусства и дадут фору книгам и кинематографу.

«Мое мнение на счет современной игровой индустрии, игры на сегодняшний 2019 год составляют невероятную конкуренцию книгам, кино и сериалам. Не из за того что в играх «пиф паф ой ой ой», а за то что многие сюжетные истории заставляют тебя на столько погрузиться в атмосферу, пережить все что переживает главный герой, побыть в его шкуре, ощутить всю опасность, страх, драму, потерю и достижение своей цели», – считает Никита.

Он пояснил, что во время прохождения игровых уровней испытывает сильные эмоции, несопоставимые с откликом от литературных произведений или кинокартин. Кроме того, он отметил потрясающую работу специалистов по графике, делающих персонажей в игре практически живыми.

В комментариях многие поклонники не согласились с внуком Примадонны, уверяя, что игры нельзя ставить в один ряд с книгами. На это Никита возразил, что речь идет об играх нового поколения, сюжет которых тщательно прорабатываются.

«Нужно принимать это, иначе нет прогресса. У игр, так же есть сценаристы и режиссёры, даже многие известные актеры участвуют в создании игровых сюжетов, на них цепляют датчики и они проигрывают все сцены вживую, а потом их актерская игра переноситься в цифровой мир», – объяснил он.

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Алла Пугачевавнуки звезддети звездкомпьютерные игрыКристина ОрбакайтеНикита Пресняков

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Никита Пресняков признался, от чего испытывает сильные эмоции
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