Никита Пресняков признался, от чего испытывает сильные эмоции

Внук Пугачевой оказался фанатом компьютерных игр, которые для него предпочтительнее книг или фильмов.

Внук самой знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой, 27-летний Никита Пресняков, не так давно женился и, по его же словам, наслаждается семейной жизнью. Тем не менее молодой артист не все время посвящает своей избраннице и находит время для хобби.

больше по теме Никита Пресняков положил конец слухам о романе с Асси Певец заявил, что ему ни дня не будет скучно с женой Аленой Красновой.

По словам Преснякова, он просто без ума от компьютерных игр. Он утверждает, что современные продукты игровой индустрии являются настоящим произведением искусства и дадут фору книгам и кинематографу.

«Мое мнение на счет современной игровой индустрии, игры на сегодняшний 2019 год составляют невероятную конкуренцию книгам, кино и сериалам. Не из за того что в играх «пиф паф ой ой ой», а за то что многие сюжетные истории заставляют тебя на столько погрузиться в атмосферу, пережить все что переживает главный герой, побыть в его шкуре, ощутить всю опасность, страх, драму, потерю и достижение своей цели», – считает Никита.

Он пояснил, что во время прохождения игровых уровней испытывает сильные эмоции, несопоставимые с откликом от литературных произведений или кинокартин. Кроме того, он отметил потрясающую работу специалистов по графике, делающих персонажей в игре практически живыми.

В комментариях многие поклонники не согласились с внуком Примадонны, уверяя, что игры нельзя ставить в один ряд с книгами. На это Никита возразил, что речь идет об играх нового поколения, сюжет которых тщательно прорабатываются.

«Нужно принимать это, иначе нет прогресса. У игр, так же есть сценаристы и режиссёры, даже многие известные актеры участвуют в создании игровых сюжетов, на них цепляют датчики и они проигрывают все сцены вживую, а потом их актерская игра переноситься в цифровой мир», – объяснил он.