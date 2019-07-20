Изысканно и оригинально: Дайнеко, Варнава и другие звезды выбрали широкополые летние шляпы

Головной убор может не просто дополнить образ, но и стать его главной изюминкой.

Многим запомнился эпизод с Самантой Джонс, героиней актрисы Ким Кэттролл из сериала «Секс в большом городе», где она надела шляпу с огромными полями в одной из сцен полнометражного фильма. Героиня запомнилась своей любовью к оригинальным аксессуарам, и этот головой убор сразу полюбился зрителям и дизайнерам. Именно такие шляпки теперь имеют огромную популярность. И, кстати, ассоциируются они с голливудскими дивами, как и английскими королевами, соответственно, с хорошим тоном и определенным статусом.

Стильно — не всегда удобно

Огромные поля шляпы могут спрятать лицо не только от солнца, но и взглядов незнакомцев. При этом не стоит забывать, что такие головные уборы могут быть не совсем легкими, а если на улице будет ветреная погода, то нужно будет приложить силы, чтобы удержать шляпку. На себе это недавно ощутила Виктория Дайнеко. Для модной фотосессии певица позировала в черном купальнике и шляпе с очень большими полями в тон.

Девушка смогла менять форму полей, тем самым делая эффектные кадры. Но не трудно догадаться, что для обычного отдыха в таком головном уборе было бы не очень удобно загорать.

Мировые звезды тоже выбирают шляпы

Американская певица и актриса Ариана Гранде в свои 26 лет успела разбить не одно мужское сердце. Девушка обладает эффектной внешностью, которую подчеркивает стильными нарядами. Этим летом ее фото украсило обложку популярного журнала Vogue. Для снимка она позировала в черном мини-платье и в шляпке, как у Дайнеко. Кадр получился очень эффектным. Актриса Майли Сайрус и даже знаменитая модель Эшли Грэм пришли в восторг от ее образа.

А Бардо пошла дальше

Звезда сериала «Улетный экипаж» Наталья Бардо не может жить без моря и солнца. Весной она в очередной раз приехала на Мальдивы. Как оказалось, с собой актриса взяла не только купальники, но и соломенную шляпу с большими полями. Актриса поступила мудро. Сначала она загорела, а уже потом устроила пикантную фотосессию в своем необычном головном уборе. Наталья не побоялась полностью раздеться, тем более, что шляпка скрыла ее лицо.

Семейство Кардашян не отстает

Уже не первый год иконой стиля многие считают сестер Кардашян. К этой знаменитой семье относится и Кайли Дженнер. Так получилось, что она повторила образ Натальи Бардо. В июле 2019 года модель отправилась отдыхать со своей дочкой Сторми на райский курорт. Вскоре она устроила фотосессию, и не только разделась, как это сделала российская актриса, но и приняла такую же позу. Похоже, что девушку тоже покорила трендовая шляпка.

Лучший аксессуар

Екатерина Варнава тоже вошла в число звезд, которые не удержались и снялись обнаженными в одной лишь шляпке. Для этого актриса даже не стала уезжать на моря. В фотостудии со своим любимым фотографом Даниилом Величко они создали по-настоящему красочные кадры. Девушка вместо одежды использовала шляпку, которой прикрыла свою наготу.

Белла Потемкина задала тренд на лето

Instagram-блогер и известный российский дизайнер Белла Потемкина одна из первых уловила, что шляпки с большими полями станут популярны. Она использовала их во время презентации новой коллекции одежды на Неделе моды в Москве. Чтобы образ смотрелся лаконично, а моделям было удобно, поля головного убора она оставила в меру большими, так, чтобы они могли держать форму.

Сама Белла тоже надела стильную шляпку, когда пришла на скачки. Этот аксессуар идеально дополнил ее черно-красный костюм, придав образу элегантности. Это только доказывает тот факт, что шляпка может стать изюминкой наряда и не только на пляже.

Как носить и с чем сочетать?

Дизайнер и певец Глеб Хан рассказал Teleprogramma.pro, что нужно учитывать, когда захотелось купить трендовую шляпу с широкими полями и с какими нарядами ее нужно сочетать, чтобы выглядеть бесподобно.

«Лучше всего эта шляпа будет смотреться на высокой стройной девушке, но не обязательно быть высокой и стройной. Тем, у кого рост ниже среднего, конечно, может помочь каблук, но будьте внимательны. Не нужно надевать облегающий наряд. К шляпе с широкими полями лучше надеть что-то легкое, что-то летящее и не то чтобы объемное, но свободного кроя», — рассказал Глеб.

Эксперт также отметил, что пляжные шляпы прекрасно смотрятся на загорелой коже. Брюнеткам стоит выбирать темные, контрастные цвета. К примеру, можно надеть светлую шляпу с темной лентой. А тем, кто обладает белой кожей и светлыми волосами, подойдут светлые, мягкие оттенки. Дизайнер подчеркнул, что нужно подбирать шляпу в тон волосам. То есть рыжеволосым подойдут красные шляпки, а блондинкам стоит носить белые или желтоватые головные уборы.

Глеб Хан также дал еще ряд важных советов.

«Овальное лицо легко выдержит любую шляпу, в том числе и с широкими полями. А вот если круглое лицо, то нужно понимать, как надевать шляпу. Широкие поля, бывает, загибаются, тогда можно согнуть их спереди, чтобы не срезать часть лица за счет геометрии», — пояснил эксперт.

Предостерег также эксперт наших читателей, чтобы они были внимательны, когда подбирают образ со шляпой.

«Шляпа с широкими полями требует соблюдения пропорций, чтобы не получилось так, что вы будете похожи на мухомор на ножке. И, конечно, не забудьте дополнить образ легким палантином. А если это осенний наряд, то, наоборот, теплым палантином или пончо. Это будет очень красиво смотреться со шляпой с широкими полями. Такой богемный наряд», — поделился Хан.

Немного истории:

Шляпы с широкими полями появились в 15 веке в Париже. В те времена в Европе мусор выкидывали прямо из окна, а такие головные уборы помогали женщинам спасти свои наряды от грязи.