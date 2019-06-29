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Жена Никиты Преснякова отреагировала на слухи о беременности

Алена Краснова дала понять, что подарит наследников супругу, но не в ближайшее время.

Жена Никиты Преснякова отреагировала на слухи о беременности
Никита Пресняков и Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего — Никита — уже два года живет в браке с Аленой Красновой. Их свадьба была главным событием 2017 года. Масштаб праздника поразил не только поклонников пары, но и гостей, среди которых было много звезд. Вскоре после торжества девушке стали приписывать беременность, но пара в одном из интервью сообщила, что заводить наследников они не торопятся.

Влюбленные много путешествую и любят устраивать романтические фотосессии. Не так давно Алена вновь примерила белое платья для съемок с возлюбленным. Кадры получились очень красочными. Также часто супруги отдыхают на природе. В этом году внук Аллы Пугачевой отпраздновал 28-летие в Истре. А вскоре жену Никиты снова начали подозревать в беременности. Поклонники заметили, что она  начала носить мешковатую одежду.

Ко всему прочему, на днях Пресняков признался в любви своей избраннице, что тоже дало повод думать, что в семье молодого человека произошло како-то радостное событие. «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно», — заявил музыкант. Поклонников стало распирать любопытство, поэтому они напрямую спросили у Красновой, не находится ли она в интересном положении.

«Нет, я не беременна. Мы вообще не загадываем. И сколько у нас будет детей, я не знаю», — ответила девушка. К слову, сейчас ее возлюбленные гастролирует с концертами. В это время Алена проводит время с подругами. Они вместе занимаются спортом. По всей видимости, в ближайшее время она не планирует заводить наследников, так как делает все, чтобы оставаться в форме.

Краснова в спортзале
фото: instagram.com/alenaakrasnova/

 

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Алена Красновавозможная беременностьНикита Пресняков

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Жена Никиты Преснякова отреагировала на слухи о беременности
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