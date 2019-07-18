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«Выдаю дочь замуж»: Смехова отметилась на «свадьбе» Крида и Александровой

Актриса приняла участие в съемках фильма «(не) Идеальный мужчина».

«Выдаю дочь замуж»: Смехова отметилась на «свадьбе» Крида и Александровой
Алика Смехова. фото: globallookpress.com

Алика Смехова пережила несколько разводов. Ее третьим мужем стал бизнесмен по имени Николай, но и этот брак закончился расставанием. Всю свою любовь актриса дарит детям: 19-летнему сыну Артему и 11-летнему Макару. Однако 18 июля в соцсети женщина сообщила, что выдала замуж дочь. Некоторые поклонники удивились, а потом поняли, что звезда имеет в виду Юлию Александрову, которая сыграла ее дочку в новом фильме Марюса Вайсберга «(не) Идеальный мужчина».

Съемки картины начались не так давно и главную роль играет Егор Крид. Это дебютная работа певца в кино. Как оказалось, Смехова выступит в роли мамы его экранной невесты. Она поделилась снимками со съемочной площадки. Один из важных эпизодов — свадьбу главного героя — снимали в центре Москвы. Алика не удержалась и поделилась снимками, на которых Александрова запечатлена в пышном белом платье. Сама актриса позировала на фото в элегантном вечернем наряде.

«Выдаю дочь замуж», — заявила она.

Поклонники поинтересовались у Смеховой, мечтает ли она о настоящей дочери. «Парни мне приведут», — с иронией ответила артистка. Многие пришли в восторг от образа Александровой. Они отметили, что уже с нетерпением ждут премьеры фильма.

Напомним, что бывший участник Black Star сыграет в новой работе Вайсберга человекоподобного робота, а Александрова — роль создательницы андроидов. Главной задачей режиссера стало — поднять проблему отношений между мужчиной и женщиной. Премьера «(не) Идеальный мужчина» намечена на 8 марта 2020 года.

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Алика СмеховаЕгор КридФильм «не Идеальный мужчина»Юлия Александрова

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«Выдаю дочь замуж»: Смехова отметилась на «свадьбе» Крида и Александровой
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