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Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Актриса призналась, что хотела бы поправить некоторые моменты в фотошопе, но не умеет.

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
Алика Смехова показала стройную фигуру в купальнике ФОТО: Global Look Press

Сезон отпусков в самом разгаре и Алика Смехова тоже нашла время в своем графике, чтобы отдохнуть. Она отправилась на Кипр и наслаждается побережьем.

Со своими подписчиками в Instagram актриса поделилась шикарными фотографиями и, надо отметить, что прекрасны не только морские виды, но и сама Алика. Она запечатлена в белом раздельном купальнике на побережье.

Сама актриса шутит, что все снимки «натурпродукт»: она хотела бы поправить некоторые детали в фотошопе, но не умеет им пользоваться.

«Я уже предвижу заголовки в интернете-Алика Смехова в свои …в купальнике», — иронично подметила хозяйка страницы в соцсети.

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.

Ранее актриса поделилась своим увлечением — она занимается аэройогой. Актриса ловко использует специальный инвентарь и повисает вниз головой, проделывая и другие манипуляции, — пишет сайт Актуальные новости.

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Алика Смехова

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Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
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