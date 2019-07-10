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Ксения Бородина рассказала, когда можно отказаться от макияжа

Телеведущая считает, что натуральной красоткой быть несложно.

Ксения Бородина рассказала, когда можно отказаться от макияжа
Ксения Бородина / Eastnews.ru

Ксении Бородиной, как звезде российского телевидения, необходимо постоянно выглядеть на все сто. Идеальные наряды и макияж в кадре — одно из важнейших условий работы на ТВ. Однако в свободное время, особенно летом, Бородина предпочитает давать коже отдыхать от косметики.

При этом ведущая «Дома-2» считает, что полностью забыть о макияже можно только при хорошем загаре и наращенных ресницах.

«Когда есть загар и реснички, можно забыть про мейк, согласны?)», — подписала Ксения снимок в Instagram, на котором она предстала без косметики, но с наращенными ресницами и загорелой кожей после отпуска.

Многие подписчицы согласились с мнением Бородиной, а также отметили, что она прекрасно выглядит и без макияжа. Некоторые даже посчитали, что Ксения даже может отказаться от наращивания ресниц.

«Да, согласна, ты и без ресничек красивая», «Вам и без ресниц очень хорошо!», «Какая красивая без мэйка», «У вас свои шикарные данные от природы по генетике!», «Красотка», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Ксения Бородина ответила интернет-пользователям на критику своей новой прически. Телеведущая объяснила, что такая укладка, как у нее, — «не колхоз».

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Ксения Бородина рассказала, когда можно отказаться от макияжа
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