Звездный стиль

Family look: Шейк для прогулки оделась с дочкой в одном стиле

Модель была замечена на детской площадке в Нью-Йорке.

Family look: Шейк для прогулки оделась с дочкой в одном стиле
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Этим летом имя Ирины Шейк украшает заголовки, как отечественных, так и зарубежных изданий. Всему виной расставание с Брэдли Купером. Как и прежде, звезды личную жизнь не комментируют, но ряд фактов подтверждает, что они больше не вместе. Русская красавица несколько месяцев не выходила в свет с возлюбленным и переехала из особняка актера в Лос-Анджелесе в свою нью-йоркскую квартиру.

Ирина продолжает активно работать, появляясь на обложках известных изданий, а каждую свободную минуту она проводит с двухлетней дочкой Леей. По словам знакомых пары, модели удалось договориться с Купером на счет совместной опеки над ребенком, но пока этот договор скреплен только устно. Тем временем папарацци 17 июля вновь подловили девушку, когда она отправилась на прогулку с наследницей.

Шейк была замечена в район West Village. Сначала она прогулялась по городу, а потом заглянула на детскую площадку. Модель оделась в летнем стиле: цветной кроп-топ, кроссовки в тон и белые джинсовые шорты. В таком же наряде была и ее маленькая дочка: девочке резвилась на улице в разноцветном топе как у мамы, яркой панаме, серых шортиках и фиолетовых аквашузах. Скучать Ирине было некогда. Она с удовольствием играла вместе с малышкой и бегала с ней под брызгами фонтана.

К слову, позже модель устроила девичник. Она собрала у себя дома русских подруг. Они отведали шампанское, традиционные русские блюда, включая оливье. Поклонники подозревают, что так Шейк отметила свое расставание с Купером. Многие уверены, что влюбленные разорвали отношения из-за Леди Гаги, с которой актер работал весь прошлый год.

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Family look: Шейк для прогулки оделась с дочкой в одном стиле
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