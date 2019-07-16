«Аплодируем стоя!»: Брежнева оригинально ответила на флешмоб со «старением»

Повальное увлечение российских, и не только, звезд приложением faceapp, достигла в Сети своего пика. Снимки с преображенными лицами выставляют в ленте своих микроблогов даже те, кто такими забавами не увлекался.

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Оригинальнее всех на модный тренд ответила Вера Брежнева. Она выставила фотографию своей мамы, заметив, что в «старости» хочет выглядеть именно так.

«Это моя любимая мама. Мама 4-х детей. Бабушка 7-ми внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин…», — трогательно написала Вера.

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Такого повороты событий в Сети, похоже, не ожидал никто. Публикация получилась настолько личной, даже щемящей и действительно оригинальной, что поклонники пришли в восторг.

«Вера, всегда знала и была уверена, что Вы особенная, что не будете выкладывать фото с приложения, а понесет свой посыл. Офигенская черта — индивидуальность. Она есть далеко не у каждого. Обожаю Вас! Тамаре Витальевне аплодируем стоя», — пишет одна из фанаток звезды.

Многие же, в том числе и звездные подписчики любовались красотой мамы Веры Брежневой.