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Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини

Певица наслаждается отдыхом в Европе.

Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини
Певица Валерия. фото: instagram.com/valeriya/

Это лето Валерия проводит за границей. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным она побывала в Исландии и Швейцарии, а в середине июля певица добралась до Франции. К слову, артистке пришлось пересесть за руль автомобиля, так как ее мужу запретили вождение на два месяца — за превышение скорости. Похоже, что это не испортило настроения паре. В соцсети звезда сообщила, что они добрались до озера.

Первым делом Валерия решила не упускать шанса и понежиться на солнце. Она поделилась снимком, на котором позирует в желтом бикини, кепке и солнцезащитных очках.

«На диком пляже на берегу озера», — написала певица. Она отметила, что не использовала фильтры и фотошоп. В 51 год артистка обладает стройной фигурой, поэтому купальник сел на ее тело идеально. Поклонники восхитились красотой знаменитости.

«Какая фигура», «В отличной форме», «Вы супер выглядите, молодцы», «Чтобы так выглядеть, надо постараться», — отозвались подписчики. Некоторые все же заподозрили Валерию в лукавстве. Им показалось, что шею артистка все же отретушировала. Певица над этим лишь посмеялась. Она заверила, что фото можно даже отправить на экспертизу, так как она его не обрабатывала в специальных редакторах.

Некоторые пользователи обратили внимание, что у Валерии не идеальный пресс. Преданные фанаты сразу заступились за звезду. Они напомнили, что она мама троих детей. Добавим, что даже в отпуске певица регулярно занимается спортом и приобщает к этому делу своего мужа. Не так давно к ее привычному набору физических и силовых нагрузок прибавилась еще одна. Теперь каждое утро женщина начинает с пробежки. Ко всему прочему, она придерживается правильного питания.

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красота и здоровьепевица ВалерияФото в купальнике

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Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини
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