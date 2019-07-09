Валерия спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет

Пока все тянутся в теплые южные и азиатские страны, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, напротив, отправились в суровые исландские края.

Звезды публикуют в Instagram весьма подробный фотоотчет о путешествии, а также рассказывают о том, чем занимаются в северной стране. Многие описания начинаются со слова «никогда». Так, Валерия писала о том, что прежде ей не доводилось подниматься на ледник, пить талую ледниковую воду, путешествовать по бездорожью.

В своей последней публикации певица поделилась весьма жутковатым снимком. Звезда в специальном снаряжении почти в полной темноте находится в каменистой пещере.

«Если вы думаете, что я играла в шахтера, то это не так… Мы посетили потрясающую пещеру, очень молодую с точки зрения возраста Земли – 5 тысяч лет. Экскурсовод из местных блистал актерским талантом – казалось не то, чтобы не своим делом занимается, но мог бы найти себе более творческое применение», – пишет актриса.