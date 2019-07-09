НОВОСТИ

Валерия спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет

Певица вместе с мужем отдыхает в Исландии.

Валерия спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет
Певица Валерия вместе с мужем путешествует в Исландии. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Пока все тянутся в теплые южные и азиатские страны, певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, напротив, отправились в суровые исландские края.

Звезды публикуют в Instagram весьма подробный фотоотчет о путешествии, а также рассказывают о том, чем занимаются в северной стране. Многие описания начинаются со слова «никогда». Так, Валерия писала о том, что прежде ей не доводилось подниматься на ледник, пить талую ледниковую воду, путешествовать по бездорожью.

В своей последней публикации певица поделилась весьма жутковатым снимком. Звезда в специальном снаряжении почти в полной темноте находится в каменистой пещере.

«Если вы думаете, что я играла в шахтера, то это не так… Мы посетили потрясающую пещеру, очень молодую с точки зрения возраста Земли – 5 тысяч лет. Экскурсовод из местных блистал актерским талантом – казалось не то, чтобы не своим делом занимается, но мог бы найти себе более творческое применение», – пишет актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинИосиф Пригожин последние новостиИсландияпутешествие

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет
Интересно?
Поделись с друзьями: