«В тепле не сидится»: Валерия поделилась впечатлениями от Исландии

У звезд российского шоубизнеса начался отпуск. Многие артисты предпочли для отдыха отправиться на океан в теплые страны. Так, телеведущая Юлия Барановская улетела в Камбоджу, шоумен Александр Ревва в Италию, Марина Ким также предпочла для отпуска солнечную Италию.

Певица Валерия сделала нестандартный для лета выбор и отправилась в Исландию. Артистка опубликовала в Instagram снимок с Иосифом Пригожиным на фоне местных пейзажей. По словам звезды, она испытала много новых впечатлений и впервые попробовала ледниковую воду.

«Сколько всего с нами происходит впервые! Никогда раньше я не поднималась на ледник, никогда не пила талую ледниковую воду, никогда не путешествовала по бездорожью на таких машинах с гигантскими колесами, никогда не стояла в месте разлома тектонических плит, никогда раньше не видела гейзер, никогда раньше не сидела верхом на исландской лошади, никогда не спускалась на дно кратера вулкана. Некоторые спрашивают, что нам в тепле не сидится», – рассказала звезда.

«Да, глядя на эти снимки, поняла, почему вы полетели именно туда, такая естественная красота! Вы радуетесь, как дети, приятно смотреть! Здорово! Спасибо за позитив!», – прокомментировала снимок одна из подписчиц.

Певица Ирина Нельсон написала в комментарии к посту, что снимала в Исландии один из своих клипов.

«Да, там очень интересно и так как нигде больше! Для меня очень близкие места, там снимался мой клип Sunrise. Хорошего отдыха вам, дорогие!», – обратилась певица к Валерии.

больше по теме Валерия поделилась с поклонниками новым полезным увлечением Певица изучает исторический центр Москвы. Компанию ей составляют муж и стилист Влад Лисовец.

Также, отвечая на вопросы подписчиков, Валерия рассказала, что она всегда путешествует вместе с мужем. По ее словам, у них редко возникают разногласия, так как совпадают интересы.