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«Доигрался»: Пригожина лишили водительских прав во Франции

Теперь в качестве водителя у продюсера два месяца будет Народная артистка России.

«Доигрался»: Пригожина лишили водительских прав во Франции
Два месяца Иосиф Пригожин не сможет сесть за руль во Франции. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Лихачество на дороге чревато малоприятным общением с правоохранительными органами не только в России, еще строже с этим в Европе. В этом на собственном опыте смог убедиться Иосиф Пригожин, отдыхая с женой, певицей Валерией во Франции. Об инциденте на своей странице в социальной сети Instagram рассказала звезда.

«Доигрался — докатался мой муж — теперь с водительского кресла пересел на пассажирское — за превышение скорости во Франции запретили вождение в течение двух месяцев. Вот как бывааааает! А еще руководитель канала «Авто плюс ТВ»!», — пишет артистка в комментарии под милым видеороликом.

На его кадрах Иосиф Пригожин садится на пассажирское место и с гордостью рассказывает подписчикам, что теперь у него практически уникальный водитель – Народная артистка России Валерия. Кроме того, продюсер признается, что ему очень нравятся девушки за рулем.

Напомним, еще совсем недавно супруги отдыхали не в солнечной и теплой Франции, а в суровой Исландии. Жесткий климат и уникальная природа этой страны поразила звездную пару, о чем они не раз рассказывали своим фанатам, и делились красивейшими кадрами.

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ВалерияИосиф ПригожинИосиф Пригожин последние новостилишение водительских правПассажирФранция

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«Доигрался»: Пригожина лишили водительских прав во Франции
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