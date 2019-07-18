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Лопыревой хочется, чтобы будущая невестка поблагодарила ее за воспитание сына

Модель надеется, что не переборщит с любовью и заботой, так как это может сказаться на будущей жизни наследника.

Лопыревой хочется, чтобы будущая невестка поблагодарила ее за воспитание сына
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в феврале. Она родила первенца — сына Марка Лео.

Будучи беременной, девушка скрывала имя отца ребенка. Позже выяснилось, что им является бизнесмен Игорь Булатов. Теперь о своем романе модель говорит открыто. Она не скрывает, что счастлива со своим новым избранником.

А ведь раньше он состоял в браке с ее подругой Татой Карапетян. Многие называли русскую красавицу Викторию разлучницей, но девушка в свое время дала отпор хейтерам. Она заверила, что никого из семьи не уводила.

Наследнику Лопыревой 5 июля исполнилось пять месяцев. Это событие она отпраздновала, устроив семейную фотосессию. Лицо сына она пока предпочитает прятать, но с радостью рассказывает о его первых успехах, а также дает советы молодым мамам.

18 июля модель решила поделиться своими переживаниями и планами на будущее. Оказалось, что она опасается переборщить с любовью к малышу.

«Так хочется дать ему ровно столько, сколько ему необходимо: ни больше, ни меньше. Так часто слышу фразы о том, что кого-то в детстве недолюбили и отсюда тянется череда проблем во взаимоотношениях во взрослой жизни, или, наоборот, кого-то слегка задушили гиперопекой и заботой», — поразмышляла девушка.

Виктория не стала скрывать, что хочет воспитать настоящего мужчину. Она понимает, что это будет очень непросто сделать, но настроена оптимистично.

Модели хочется, чтобы будущая невестка ее поблагодарила за то, какого сына она вырастила. Лопырева мечтает,  чтобы Марк Лео вырос самодостаточным, воспитанным и счастливым человеком. «Мы любим тебя, малыш!» — обратилась она к наследнику.

На новом фото звезда показала подросшего мальчика. В кадре он лежит на покрывале в бело-голубом костюмчике. Его лица снова не было видно.

Поклонники во многом согласились с Викторией, а также пришли в восторг от снимка с ребенком. «Очень правильные слова», «Милота», «Какой карапуз», «Какой хорошенький», «Сказано все верно», — прокомментировали пост подписчики.

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Лопыревой хочется, чтобы будущая невестка поблагодарила ее за воспитание сына
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