Танцы на пляже: Лопырева поделилась кадрами из новой фотосессии

Поклонники признаются, что пересматривают притягательный ролик по несколько раз.

Молодая мама Виктория Лопырева, кажется, моментально пришла в форму после родов. Супермодель никогда не скрывала своей фигуры. Напротив, каждый образ красавицы выгодно подчеркивает формы.

больше по теме Виктория Лопырева в коротких шортах продемонстрировала длинные ноги Модель отдыхает с возлюбленным и сыном в Бразилии.

больше по теме Лопырева в лимонном топе поделилась кадром из бразильской фотосессииЗнаменитость выбрала черные шорты с завышенной талией, сделав акцент на длинных ногах. За последние несколько дней, которые Вика вместе со своим возлюбленным и отцом первенца путешествовала по миру, она посетила несколько мероприятий в качестве посла ФИФА, не забывая радовать поклонников красивейшими фото. Свой очередной пост в социальной сети Instagram модель также посвятила новой профессиональной фотосъемке.

Небольшой ролик записан на пляже, но на этот раз в Испании. На кадрах Виктория двигается под красивейшую музыку. На ней лаконичный черный топ и короткая серебристая юбка, выполненная в виде крупных чешуек.

Свой «лайки» под постом оставили почти 150 тысяч поклонников Виктории.

«Боже! Красота в каждом движении. Женщина — мечта», — не скрывает эмоций одна из фанаток супермодели.