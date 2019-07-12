Танцы на пляже: Лопырева поделилась кадрами из новой фотосессии

Молодая мама Виктория Лопырева, кажется, моментально пришла в форму после родов. Супермодель никогда не скрывала своей фигуры. Напротив, каждый образ красавицы выгодно подчеркивает формы.
За последние несколько дней, которые Вика вместе со своим возлюбленным и отцом первенца путешествовала по миру, она посетила несколько мероприятий в качестве посла ФИФА, не забывая радовать поклонников красивейшими фото. Свой очередной пост в социальной сети Instagram модель также посвятила новой профессиональной фотосъемке.
Небольшой ролик записан на пляже, но на этот раз в Испании. На кадрах Виктория двигается под красивейшую музыку. На ней лаконичный черный топ и короткая серебристая юбка, выполненная в виде крупных чешуек.
Свой «лайки» под постом оставили почти 150 тысяч поклонников Виктории.
«Боже! Красота в каждом движении. Женщина — мечта», — не скрывает эмоций одна из фанаток супермодели.