Булатов запечатлел Лопыреву в салатовых мини-шортах на велопрогулке

Модель сама опубликовала в Stories кадр, который сделал ее возлюбленный вовремя их совместной прогулки на свежем воздухе.

В недавнем интервью 35-летняя Виктория Лопырева призналась, что с рождением первенца — сына Марка Лео они с избранником не стали замыкаться в четырех стенах. Новоиспеченные родители вполне могут доверить малыша заботам опытной нянечки, отправившись на романтический ужин.

Кроме того, модель старается не забывать и о своей внешности. При беременности Виктория набрала лишние килограммы, однако благодаря умеренным физическим нагрузкам и диете кормящей мамы ей удалось заметно похудеть.

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Избранник Виктории Лопыревой смог запечатлеть на камеру свою возлюбленную в салатовых мини-шортах на велопрогулке. Сама же модель сделала «репост» публикации Игоря Булатова, разметив кадр в Stories.

Молодая мамочка не только находит время на малыша и ведение домашнего хозяйства, она также уделяет внимание своей второй половинке, стараясь делать все для того, чтобы избранник чувствовал ее заботу и любовь. Ранее Виктория Лопырева сетовала на то, что она не смогла посетить кинофестиваль в Каннах. Знаменитость не смогла оставить маленького Марка Лео на несколько дней с нянечкой ради выхода в свет.