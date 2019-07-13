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Лопырева объяснила, почему в России нет модельного бизнеса

По ее словам, в нашей стране отсутствует индустрия моды.

Лопырева объяснила, почему в России нет модельного бизнеса
Лопырева считает, что в России нет модельного бизнеса/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева объяснила, почему в России нет модельного бизнеса. По ее убеждению, в нашей стране отсутствует как таковая индустрия моды. Все востребованные модели, которые заключили контракты, сразу же уезжают за рубеж. По ее словам, на Западе моделям платят в разы больше, поэтому они и не задерживаются в России.

Лопырева считает, что в России нет модельного бизнеса/globallookpress.com

«Модельный бизнес государство точно не финансирует. Я за то, чтобы красота оставалась в России, но у девушек возникают более выгодные условия и обвинять их в этом нельзя», — сказала Виктория Лопырева.

Также модель отметила, что модельный бизнес везде схож с миром футбола. Модели интересны ровно до тех пор, пока они дееспособны и красивы. Если девушка не в лучшей форме, то к ней сразу пропадает интерес.

Также она отметила интересную тенденцию модельного бизнеса. Раньше нужно было походить на какой-то типаж, стать лицом какой-то компании. Сейчас же многое зависит от твоей раскрученности в социальных сетях. Лопырева сказала, что последние показы вызвали неоднозначные обсуждения. Женщины, которые приняли в них участие, не отличались красотой, зато были очень популярны в социальных сетях. Компании, уверена она, просто монетизировали популярность девушек, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Виктория Лопыревамодельный бизнесРоссия

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Лопырева объяснила, почему в России нет модельного бизнеса
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