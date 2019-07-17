ЗВЕЗДЫ

Одинаковы с лица: Шейк и Лима позировали вместе для глянца

Модели считают, что еще больше раскрыли потенциал друг друга в этой съемке.

Одинаковы с лица: Шейк и Лима позировали вместе для глянца
Ирина Шейк и Адриана Лима. фото: globallookpress.com

Этим летом Ирина Шейк работает больше, чем обычно. Во-первых, дочке модели Лее исполнилось два года и с ней уже не нужно быть рядом 24 часа в сутки. Ко тому же присматривать за девочкой звезде помогает ее мама Ольга. Во-вторых, в июне появились слухи, что девушка рассталась с возлюбленным Брэдли Купером. Скорее всего, модель делает все, чтобы безболезненно пережить разрыв отношений.

17 июля Шейк опубликовала обложку испанского журнала Vogue. На снимке она предстала не одна, а с 38-летней бразильской супермоделью Адрианой Лимой. Раньше они работали вместе в качестве ангелов Victoria’s Secret. На главном снимке девушки предстали в строгих костюмах и с алой помадой на губах. Их волосы были гладко зачесаны и уложены лаком. Для фотосъемки Ирина и Адриана облачились в черные бархатные наряды и демонстрировали женскую солидарность.

«Когда женщины собираются вместе и расширяют возможности друг друга… Случается волшебство… Сестричество и синергия на обложке Vogue с моей сестрой Адрианой Лимой», — написала в Instagram Шейк.

Такая же запись появилась и на странице ее подруги. Модели отметили, что поделятся и другими снимками, когда журнал поступит в продажу. «Две влиятельные модели. Две женщины в постоянном переосмыслении… Они представляют номер, посвященный громким именам индустрии и окружения, в котором встречаются прошлое, настоящее и будущее», — высказались редакторы издания.

Добавим, что на днях папарацци засняли Ирину в компании таинственного мужчины. Она с ним встретилась в Нью-Йорке после прогулки с дочерью. Со стороны казалось, что их связывают очень теплые чувства. Тем временем поклонники русской красавицы подвергли травле Леди Гагу. В соцсетях певицу обвиняют в том, что она разрушила семью Шейк и Купера.

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Одинаковы с лица: Шейк и Лима позировали вместе для глянца
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