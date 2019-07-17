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Шейк поддержат на Урале акцией с использованием коктейля «Угонщица»

Специальный напиток будут бесплатно наливать всем, кто решит посочувствовать российской модели, расставшейся с Брэдли Купером.

Шейк поддержат на Урале акцией с использованием коктейля «Угонщица»
Ирина Шейк получила поддержку на Среднем Урале/globallookpress.com

В одном из баров Екатеринбурга решили оригинальным образом поддержать российскую топ-модель Ирину Шейк, которая рассталась с актером и режиссером Брэдли Купером. По слухам, он начал встречаться с певицей Леди Гагой.

Ирину Шейк поддержат на Среднем Урале/globallookpress.com

В одном из питейных заведений столицы Среднего Урала всех желающих будут угощать коктейлем «Угонщица». Смесь, надо отметить, достаточно гремуча. В набор входит водка с манго, ванильный сироп, пюре маракуйи, сок лайма и сухое игристое вино. При этом нужно знать специальный пароль, чтобы получить напиток. Бармену необходимо сказать слова: «Хочу выпить за Ирину». После того, как напиток будет приготовлен, в баре будут каждый раз останавливать музыку. Гость, которому достанется напиток, поднимет бокал под знаменитый хит Ирины Аллегровой.

По словам директора питейного заведения Сергея Буйнова, в баре почти никогда не ставят попсовую музыку. Но в честь акции здесь решили сделать исключение. Она будет длиться всего неделю, так что всем желающим стоит поторопиться, сообщают «Моменты».

Отметим, что на страничке певицы Леди Гаги русскоязычная публика сотнями оставляет гневные комментарии, адресованные исполнительнице. Пользователи просят звезду одуматься и вернуть Купера в семью.

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Брэдли КуперЕкатеринбургИрина ШейкЛеди ГагаСредний Урал

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Шейк поддержат на Урале акцией с использованием коктейля «Угонщица»
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