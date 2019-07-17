«Не рановато?»: Собчак показала ухаживания двухлетнего сына за ровесницей

Телеведущая удивилась тому, что ее наследник уже проявляет интерес к противоположному полу.

В начале 2019 года Ксения Собчак рассталась с мужем Максимом Виторганом. Они поделили совместно нажитое имущество и стали жить раздельно. Впрочем, продолжая вместе заботиться о двухлетнем сыне Платоне.

При этом недавно появилась информация, что бывший супруг Ксении якобы закрутил роман с Нино Нинидзе, экс-женой актера Кирилла Плетнева. А сама Ксения уже давно не скрывает своих отношений с Константином Богомоловым, хотя съезжаться с ним не торопится.

больше по теме Богомолов впервые обнародовал совместный снимок с Собчак Фото появилось в его микроблоге. Публикацию он дополнил коротким романтичным видео.

Все свободное время Собчак уделяет своему наследнику. Этим летом телеведущая привезла его на море. Ей сразу удалось нарваться на недоброжелателей, которые раскритиковали молодую маму. Им не понравилось, что девушка выставила в соцсетях снимок своего обнаженного ребенка на отдыхе.

Молчать Ксения не стала. Она заверила, что не видит ничего предосудительного в этом. Сейчас звезда продолжает отдыхать с сыном, и похоже, что у него появилась компания.

17 июля Собчак поделилась снимком, на котором Платон запечатлен сидя за столом с девочкой своего же возраста. Он тянется к ней, чтобы поцеловать, но малышка отталкивает юного ухажера. «Не рановато?» — удивилась телеведущая. «В самый раз! Идентификация произведена», — заявила Алика Смехова в комментариях. Поклонники тоже пришли в восторг от снимков. «Какая нежная и искренняя фотография», «Гены», «Эх, любви все возрасты покорны», «Это ужасно мило», — отозвались подписчики.

Напомним, что Ксения не ограничивает Виторгана в общении с наследником. Первое время они даже вместе находились на отдыхе, чтобы каждый мог провести время с малышом. Отметим, что экс-супруги долго скрывали лицо мальчика и показали его лишь несколько месяцев назад.