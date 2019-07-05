«Следите за своими детьми»: Собчак вступилась за сына перед хейтерами

На днях телеведущую осудили за то, что она опубликовала фото Платона голышом. Собчак нечасто отвечает сетевым критикам, но тут смолчать не смогла.

Ксения Собчак всегда умела давать отпор хейтерам. Ранее многие критиковали ее поведение. Ведь она легко могла закатить скандал без повода или отчитать своих помощников за малейшую провинность. Теперь, когда телеведущая стала мамой, все пристально следят за тем, как она воспитывает маленького Платона. Лишь после расставания с супругом Максимом Виторганом, звезда стала показывать лицо сына.

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Несмотря на то, что совсем недавно Собчак пережила развод и теперь строит отношения с режиссером Константином Богомоловым, она продолжает видеться с бывшим мужем. Сейчас они вместе проводят отпуск в теплых краях. На днях светская львица поделилась пляжным снимком сына. В кадре двухлетний Платон был запечатлен без одежды спиной к камере. Это фото вызвало негодование у подписчиков Ксении. Они стали ее критиковать, так как считают, что подобные снимки не должны публиковаться в соцсетях. Некоторые и вовсе заверили, что детям быть раздетыми в публичных местах не стоит. Собчак молчать не стала и ответила на колкие замечания.

«Ребёнку нет и трёх лет, это нормально, бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице я же матерей — следите, пожалуйста, за своими детьми. А по поводу провокации педофилов — их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребёнка в сто слоёв одежды оберни. Может проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит», — высказалась телеведущая.

Она также вспомнила ситуацию, в которой некоторое время назад оказался Дэвида Бэкхем. Тогда футболист просто поцеловал дочку в Харпер в губы, что многие тут же осудили. «Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом», — посоветовала она хейтерам.