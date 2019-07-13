Виторган подогрел слухи о романе с Нинидзе

Уже который месяц в российских СМИ обсуждают разрыв Ксении Собчак и Максима Виторгана. После шести лет брака пара рассталась. Причиной разрыва стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. После официального развода Собчак и Виторган поддерживают дружеские отношения ради сына Платона.

Все больше в отечественном шоу-бизнесе обсуждают не разрыв этой пары, а новый роман Максима Виторгана. Ранее СМИ заявляли, что избранницей актера стала артистка Нино Нинидзе, которая в этом году рассталась с мужем Кириллом Плетневым.

Слухи пошли, когда их увидели вместе в театре. Виторган и Нинидзе сидели рядом на спектакле. После этого актрису не раз просили прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она же отказывается говорить на эту тему и уверяет, что сейчас ее мысли заняты лишь разводом.

Несколько часов назад актер показал в своем блоге в режиме stories романтичный снимок Нинидзе, тем самым подогрев слухи о романе с молодой актрисой. Примечательно, что ей сегодня, 13 июля, исполнилось 28 лет.

Отметим, Максим старше Нино на 19 лет. Комментариев от него самого, а также от Нинидзе пока не последовало.

Напомним, ранее Виторгану приписывали еще один роман – с помощницей Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой. Муза юмориста эти слухи опровергла.