Словно подружки: Миддлтон и Маркл в стильных нарядах появились на Уимблдоне

Уже не первый год ходят слухи, что жены принцев Уильяма и Гарри находятся в конфликте. По крайней мере, информация об этом то и дело попадает в СМИ. Не так давно Меган Маркл крестила своего сына Арчи. Во дворце поговаривали, что Кейт Миддлтон пропустит важное событие из-за неприязни к герцогине Сассекской, но в итоге это оказалось не так. Девушка появилась на крестинах и с удовольствием позировала для официальных снимков.

Но не так давно на турнир по полу Меган пришла с сыном, а Миддлтон со своими подросшими наследниками. Они держались отстраненно, каждая занимаясь своими делами. Это только подогрело слухи об их размолвке. Но все изменилось буквально в один миг. 13 июля супруга принца Гарри пришла на финал «Уимблдона», чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс, претендующую на победу. Она пришла на турнир не одна, а вместе с Кэтрин.

Каждая из герцогинь оделась в своем стиле. Маркл предпочла облачиться в белоснежную рубашку и плиссированную юбку с ярким сиреневым рисунком. Волосы она собрала в пучок, открыв лицо. А Миддлтон выглядела элегантно в облегающем зеленом платье с жемчужными пуговицами. Слегка завитые локоны она предпочла оставить распущенными. Папарацци удалось запечатлеть девушек, когда они мило беседовали, наблюдая за ходом игры.

Отметим, что лаконичный с виду наряд герцогини Кембриджской от Dolce&Gabbana стоит 165 тысяч рублей. А вот Меган юбка-миди обошлась дешевле — в 27 тысяч рублей.

Миддлтон и Маркл много смеялись и выглядели словно подружки. В королевской ложе с ними сидела Пиппа Миддлтон. Она отдала предпочтение легкому платью с оборками. Сестра герцогини Кембриджской тоже с удовольствием обменивалась репликами с родственницами.