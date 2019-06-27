Стало известно о причине разногласий между Маркл и Миддлтон

В Сети давно ходят слухи о чуть ли не враждебных отношениях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Герцогини якобы делят власть, соревнуются в популярности и даже в расположении королевы.

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Источник во дворце поделился с US Weekly, что недавняя новость о разрыве отношений в сфере благотворительности была во многом вызвана как раз противостоянием Меган и Кейт. Напомним, что герцоги Сассекские и Кембриджские решили разделить совместный фонд для «благих дел».

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По словам инсайдера, 37-летняя Маркл требовала большей вовлеченности в проекты и хотела возглавлять ряд направлений, в то время как Кейт начала заниматься этим раньше и справедливо не желала отдавать собственные дела на основании чьих-то пожеланий. Хочется верить, что конфликты между герцогинями не приведут к глобальному раздраю в самом королевском семействе.