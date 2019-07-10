Серена Уильямс не побоялась показать бедра с целлюлитом для глянца

1 сентября 2017 года Серена Уильямс (Serena Williams) впервые стала мамой. Своему избраннику Алексису Оганяну она подарила дочь. Спортсменке удалось за короткий срок вернуться в форму, чтобы на своей свадьбе выглядеть неотразимо. Позже теннисистка вернулась на корт. Сейчас она успешно совмещает карьеру и материнство. Одну из ее игр на Уилблдоне посетила сама Меган Маркл, с которой спортсменка давно дружит.

Пока Серена неплохо выступает на корте. Она накануне вышла в полуфинал соревнований. Уже скоро решится главная интрига: удастся ли девушке завоевать долгожданный 24-й титул на турнирах серии Большого шлема. Тем временем спортсменка снялась в модной фотосессии для глянца. Известно, что она занимается бизнесом и выпускает свою коллекции одежды, поэтому очень близка с модой. На обложке журнала Уильям появилась в золотом плаще и туфлях в тон. Она была запечатлена спиной к камере и осмелилась продемонстрировать свои ноги и бедра.

37-летняя теннисистка обладает пышными формами, но она не постеснялась показать целлюлит. В интервью Серена поведала, что раньше ей было стыдно из-за фигуры. Также не раз она получала маленькие гонорары только из-за того, что она женщина. Припомнила теннисистка и инцидент, когда ее оштрафовали за то, что она «громко хмыкнула». «Я горжусь тем, что использую свой голос и слова, чтобы поделиться историей о чувствах, которые у меня были во время матча, который мы все можем помнить», — написала она.

Уильямс также поделилась еще одним снимком, на котором запечатлена в золотом мини-платье. На этот раз она продемонстрировала все изгибы своего тела, встав к камере боком. Поклонники восхитились снимками. Они отметили, что очень любят спортсменку, ее стиль игры и то, что Серена старается во всем быть справедливой. «Всегда вдохновение. Не только для спортсменов, для всех женщин», «Напоминаешь мне львицу из «Короля льва», «Просто вау! И золотой — это твой цвет, КОРОЛЕВА», — прокомментировали пост подписчики.