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В домашней обстановке: Брежнева запечатлела мужа в футболке и шортах

Супруги отдыхают в итальянском городке Форте-дей-Марми.

В домашней обстановке: Брежнева запечатлела мужа в футболке и шортах
Вера Брежнева. фото: instagram.com/ververa/

За плечами Веры Брежневой два неудачных брака. С первым избранником Виталием Войченко она прожила несколько лет. Даже появление дочери Сони не укрепило их союз и они расстались. Бизнесмену Михаилу Киперману певица тоже родила дочь, но спустя шесть лет отношений и их брак распался. Свою любовь девушка нашла, повстречав Константина Меладзе. Они тайно поженились в Италии в октябре 2015 года.

Ранее продюсер 19 лет посвятил Яне Сумм. Ходили слухи, что певица увела Меладзе из семьи, но сама пара эту информацию опровергла. Даже узаконив свои отношения влюбленные редко вместе появляются на публике. Личную жизнь они стараются не предавать огласке. Однако этим летом Вера решила провести отдых в итальянском городке Форте-дей-Марми вместе с семьей. Именно там четыре года назад она и стала женой Константина.

Накануне Брежнева не удержалась и показала романтичное видео, на котором запечатлена вместе с мужем. Они улыбались на камеру и выглядели счастливыми. Супруги прокатились в открытой карете, что доставило им массу удовольствия. Позже певица также засняла Меладзе, когда он находился в спальне. По всей видимости, продюсер только вышел из душа, так как его волосы были мокрые. При этом он был одет в шорты и футболку. В домашней обстановке поклонники его еще точно не видели.

Константин Меладзе на отыдхе
Меладзе на отдыхе. фото: instagram.com/stories/ververa/

В это время младшая дочка Веры купалась в бассейне. Мама снимала, как она погружается в воду. Девочка чувствует себя словно русалка в воде и может надолго задерживать дыхание. Старшая наследница тоже отдыхает с мамой. Это редкое время для звезды, когда вся семья может провести время вместе.

Дочь Веры Брежневой Сара
Дочь Веры Сара. фото: instagram.com/stories/ververa/
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Вера Брежневазвездный стильКонстантин Меладзе

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В домашней обстановке: Брежнева запечатлела мужа в футболке и шортах
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